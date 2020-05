Riparte la Bundesliga, Nevan Subotic: "I giocatori non sono stati nemmeno consultati"

"La Bundesliga riparte, ma nessuno ci ha consultato". E' il sunto del messaggio di Nevan Subotic, difensore serbo classe '88. Colonna del Borussia Dortmund per otto stagioni, il calciatore di Banja Luka dopo un'avventura in Francia con la maglia del Saint-Etienne è tornato in Germania, per vestire la maglia della neopromossa Union Berlino.

"Per quanto ne so, i giocatori non hanno influenzato il processo decisionale", ha detto Subotic nel corso di una intervista rilasciata a 'Deutschlandfunk'. "In Italia e in Inghilterra - prosegue -, l'associazione dei calciatori è un'autorità che viene consultata in tali crisi. Questo però non è il caso della Germania".

Le dichiarazioni di Subotic nelle ultime ore hanno riacceso il dibattito in Germania, anche perché tra i calciatori tedeschi il suo parere gode di grande considerazione. "Ma la mia - ha detto - non è una polemica, è un dato di fatto. Semplicemente, non abbiamo avuto un ruolo partecipativo in questa decisione".