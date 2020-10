Ritardi e la pazienza di Koeman finita: il Barcellona deve risolvere l'enigma Dembélé

Arrivato a Barcellona per più di 100 milioni di euro, Ousmane Dembélé adesso sembra esser stato messo nuovamente da parte. L'attaccante, sia per motivi fisici sia per aspetti comportamentali come ritardi, non ha lasciato il segno come avrebbe voluto la dirigenza blaugrana. Con l’arrivo di Ronald Koeman si era aperto un piccolo spiraglio ma, riporta il Mundo Deportivo, ci sarebbero stati nuovi ritardi che avrebbero fatto perdere la pazienza al tecnico olandese che gli ha preferito Ansu Fati. Il giocatore è stato messo sul mercato e l'opportunità Manchester United è stata scartata dal francese. Adesso il club dovrà risolvere l’enigma, in attesa del mercato di gennaio.