Robinho fallisce in Turchia: il Santos vuole acquistarlo per la quarta volta

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il Santos avrebbe avviato i contatti con Robinho per riportarlo in Brasile. Sarebbe la quarta avventura nel club santista per l'ex attaccante del Milan attualmente all'Istanbul Basaksehir. Il rendimento dell'attaccante in Turchia non è all'altezza delle attese e dunque, a giugno, potrebbe decidere di tornare in patria.