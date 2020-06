Rocchia ha le idee chiare: "Voglio tornare e impormi nell'OM, non faccio la riserva"

Intervistato dal quotidiano La Provence, l'esterno sinistro del Marsiglia in prestito al Sochaux Christopher Rocchia ha dichiarato: "Ho sempre detto che l’Olympique Marsiglia sarà la mia priorità. E’ la mia città, il mio club. Sono migliorato molto a livello di gioco e voglio impormi. Se l’OM vuole potrei essere un doppione di Amavi. Al di là di questo spero che il mister mi veda come un concorrente serio. Per me è fuori questione ritornare a Marsiglia e fare la riserva o giocare tre partite a stagione".