Rondon prova la fuga dalla Cina per raggiungere la Nazionale: il Dalian lo blocca in aeroporto

Non è riuscita la fuga di Salomón Rondón. L'attaccante del Dalian, squadra allenata da Rafa Benitez, ha provato in tutti i modi a raggiungere i compagni in patria per disputare le prossime sfide del suo Venezuela (contro Colombia e Paraguay), ma è stato bloccato in aeroporto: ha acquistato tre biglietti in cinque giorni ed è stato addirittura fermato al momento della partenza da alcuni rappresentanti del club cinese. Il motivo è presto spiegato: il Dalian lotta per la salvezza e tra viaggi e quarantena avrebbe perso la sua stella per 6 partite. Lo riporta Marca. "Ho fatto quello che era umanamente possibile per andare", ha dichiarato sconsolato il giocatore sui social.