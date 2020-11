Salisburgo alla prova Bayern, Marsch: "All'andata ci hanno fatto capire perché sono campioni"

Domani il Salisburgo affronterà il Bayern Monaco senza giocatori importanti come Bernede e Daka, oltre a Okugawa. Della gara ne ha parlato il tecnico, Jesse Marsch, ai canali ufficiali della Red Bull. "All'andata abbiamo tenuto il campo contro il Bayern a lungo e li abbiamo fronteggiati bene in tutte le aree. I quattro gol concessi alla fine della partita, però, hanno dimostrato come mai siano i campioni in carica e perché dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti".