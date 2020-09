Salta Suarez all'Atletico Madrid? Il Barça non vuol rinforzare una diretta concorrente in Liga

Probabilmente Luis Suarez monopolizzerà l'attenzione del mercato europeo in queste ultime settimane. Il giocatore uruguaiano - stando ai media spagnoli - ha già trovato un accordo con l'Atletico Madrid, ma nelle ultime ore il Barcellona ha bloccato la cessione del numero 9. Il Mundo Deportivo ha analizzato le strategie del club blaugrana: al momento la società non vuole cedere a zero il Pistolero, anche perché la squadra di Simeone rimane una rivale per il titolo. Inoltre i rapporti tra le due squadre non sono idilliaci dopo l'affare Griezmann: le parti, prima di trovare un accordo per il trasferimento de Le Petite Diable, si sono scontrate su moltissimi dettagli dell'operazione. Suarez nel frattempo attende, ma non ha digerito la decisione del suo attuale club.