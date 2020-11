San Lorenzo, il padre del gioiello Palacios: "Totti voleva rappresentarlo. Ho finito per litigare con lui"

Eduardo Palacios, padre del centrocampista del San Lorenzo, Matias Palacios ha anche ammesso che il figlio sia stato cercato da squadre italiane: "Il Genoa aveva offerto 6 milioni di euro, ma il club non ha voluto cederlo. Eravamo d'accordo perché era molto giovane e abbiamo continuato a scommettere sulla società". Ma è sul rapporto con Francesco Totti che emergono i fatti più interessanti: "Ho finito con il litigare con lui. Volevano rappresentare il ragazzo e io ho detto che già aveva un rappresentante, gli dissi di no. Hanno iniziare a riempire la testa di Matias di cose, a metterlo contro di me. Gli dicevano che io non lo lasciavo andare in Italia con loro. Così mi sono arrabbiato e l'ho trattato un po' male". 18 anni, Matias Palacios è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama argentino.