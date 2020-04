San Lorenzo, nuova pretendente per Gaich: il giovane attaccante nel mirino del Barcellona

Crescono le pretendenti per Adolfo Gaich. Il giovane attaccante argentino piace non solo in Italia, le romane sarebbero sulle sue tracce, ma anche in Spagna. Secondo quanto riporta Sport, il talento del San Lorenzo, il cui contratto scadrà nel 2021, sarebbe entrato nel mirino anche del Barcellona.