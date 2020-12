Scandalo calcioscommesse in Premier League: Trippier squalificato per 10 settimane e multato

Il calcioscommesse colpisce la Premier League. Kieran Trippier, ex terzino di Tottenham e Burnley, adesso all'Atletico Madrid, è stato squalificato per 10 settimane e multato per 78.000 euro perché sarebbe invischiato in un caso di scommesse sportive. Il giocatore è finito sotto indagine lo scorso maggio per cattiva condotta con l'accusa di aver violato le normative sulle scommesse per il suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid a luglio 2019. La sanzione, annunciato dall'FA tramite un comunicato ufficiale, include tutta l'attività calcistica e risulta effettiva a partire da oggi, dopo una sollecitazione della FIFA. Il laterale inglese, dunque, non potrà essere convocato da Simeone per tutte le partite che si disputeranno nei prossimi 70 giorni.