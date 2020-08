Scozia, il Celtic si ferma subito: solo un pareggio contro il Kilmarnock

vedi letture

Si ferma alla seconda giornata di campionato il cammino del Celtic che non è andato oltre l'1-1 sul campo del Kilmarnock. La squadra di Lennon, è passata in vantaggio all'11' grazie al gol di Christie ma al 24' è stata raggiunta dal rigore di Burke che ha trovato l'1-1. Nella ripresa poi il Celtic non è riuscito a far sua la partita e con questo punto sale a 4 punti in classifica, a -2 dai Rangers primi.