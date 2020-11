"Se non ti sta bene, quella è la porta". Il retroscena della lite Setien-Messi dello scorso giugno

"Se non ti sta bene, quella è la porta". SER Catalunya svela un retroscena del rapporto fra l'ex tecnico del Barcellona Quique Setien e Leo Messi. Un litigio che ha visto protagonisti i due negli spogliatoi di Vigo lo scorso giugno, al termine della gara pareggiata dal Barça contro il Celta. Al termine della partita, riporta l'emittente catalana, il tecnico blaugrana ha elencato gli errori commessi dai giocatori ed il tono non è piaciuto a Messi che ha invitato l'allenatore a portare rispetto verso chi, al contrario suo, aveva vinto tutto con la maglia del Barça: "Non ti piace quello che dico, quella è la porta", è stata la risposta di Setien. Un segnale evidente di come ormai il rapporto tra il tecnico e lo spogliatoio fosse ormai compromesso.