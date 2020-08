Shakhtar, Luis Castro: "Possiamo giocare in qualsiasi stadio contro qualsiasi avversario"

vedi letture

Dopo il successo per 3-0 contro il Wolfsburg il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha commentato: "Abbiamo la necessaria qualità per giocare in qualsiasi stadio contro qualsiasi avversario. Certo, a volte non vinciamo ma cerchiamo sempre di dare tutto. Siamo felici di portare gioia ai nostri tifosi e al club. Manteniamo sempre il nostro stile di gioco".