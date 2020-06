Sheffield, Wilder: "Commessi errori banali. Dobbiamo tornare ai nostri livelli"

È visibilmente deluso Chris Wilder, tecnico dello Sheffield, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester United: "Mi aspettavo una prestazione migliore della squadra e invece non abbiamo dimostrato nessuna delle nostre qualità. Contro giocatori di classe mondiale come Pogba, Rashford e Martial non puoi permetterti errori del genere altrimenti finisci inevitabilmente per farti male. Siamo apparsi stanchi, dobbiamo reagire e trovare la risposta ai nostri problemi, qualunque essa sia, se non vogliamo rischiare di compromettere la stagione".

Sulla fragilità difensiva

"È assurdo come la seconda miglior difesa del campionato possa concedere gol così, commettendo errori così banali. La nostra gente di sicuro non avrà apprezzato e io nemmeno".

Cosa pensa di fare per invertire la rotta?

"Non posso fare molto, non abbiamo abbastanza tempo per allenarci e preparare al meglio il prossimo incontro ma dobbiamo cercare di invertire questa tendenza. Io devo fare del mio meglio scegliendo sempre la migliore formazione possibile ed aiutare i giocatori con i miei suggerimenti, ma loro devono ritornare in fretta agli standard ai quali sono e ci aveano abituato. Dobbiamo tornare tutti ai nostri livelli se vogliamo finire al meglio la stagione".

Dichiarazioni riportate da examinerlive.co.uk.