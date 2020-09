Simeone sull'avvicendamento Morata-Suarez: "Non facile sostituire Alvaro, ma ci siamo riusciti"

vedi letture

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato così in conferenza stampa dell'avvicendamento in attacco tra Alvaro Morata e Luis Suarez: "Non era facile trovare un sostituto di Morata, ma i numeri di Suarez parlano da soli... Speriamo di poterlo aiutare a continuare a segnare così tanti gol. Vista la possibilità che Alvaro ci lasciasse, abbiamo capito infatti che l'unico modo per migliorarci sarebbe stato trovare qualcuno in grado di assicurarci più reti della scorsa stagione. Ci siamo riusciti", le sue parole alla vigilia del match col Granada.