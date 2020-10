Siviglia atteso alla prova Rennes, Lopetegui: "Avversario complicato, ha fatto grandi investimenti"

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Rennes: "Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio, è una competizione per la quale abbiamo lottato duramente. È la prima partita in casa, giocheremo contro un avversario molto complicato. Una squadra che è arrivata terza nel suo campionato e che ha fatto grandi investimenti quest'anno, come pochi altri in Francia. Questo ci costringerà a dare il massimo, rispettando ovviamente l'avversario",

Porte chiuse: "Avevamo la speranza che ci potesse essere un po' di pubblico , ma così non potrà essere per la nuova situazione e dobbiamo accettarla, sapendo che tutti i tifosi del Siviglia tiferanno da casa. Cercheremo di fare una grande partita e dedicare il successo".

Recupero di Koundé: "Siamo contenti per lui e per la squadra. Ha continuato a lavorare rigorosamente in casa e domani valuteremo se schierarlo, ma in linea di principio ha lavorato bene e oggi lo ha fatto normalmente" .