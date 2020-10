Siviglia-Eibar 0-1, secondo ko consecutivo per gli uomini di Lopetegui. Gli highlights

Il Siviglia ha rimediato una brutta sconfitta in casa contro l'Eibar per 1-0. È il secondo ko consecutivo per gli uomini di Lopetegui, ora tredicesimi e scavalcati proprio dai baschi, che però hanno giocato due partite in più. Di seguito gli highlights della partita.