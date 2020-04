Spagna, il Siviglia ricorre all'ERTE: riduzione orari del 70% per allenatori e giocatori

Comunicato ufficiale del Siviglia. Il club andaluso rende noto che a seguito della sospensione a tempo indeterminato delle attività e appurata l'impossibilità a lavorare ha deciso di presentare un ERTE per causa di forza maggiore. È stato raggiunto un principio di accordo con la prima squadra e lo staff tecnico. L'ERTE, si legge, interesserà un totale di 254 lavoratori dell'area sportiva e 106 dell'area non sportiva. È richiesta pertanto una riduzione dell'orario di lavoro di una parte della forza lavoro, sospendendo solo quei contratti direttamente collegati ad attività che non possono essere portate a termine, nemmeno parzialmente, a seguito delle restrizioni decretate dal Governo. Coloro che possono svolgere il proprio lavoro attraverso la modalità smart working non saranno interessati dall'ERTE presentato. Nello specifico, l'ERTE comporterà una riduzione del 70% della giornata degli allenatori e dei giocatori. Il club fa inoltre sapere che anche i membri del Consiglio di amministrazione e i dirigenti principali ridurranno volontariamente i loro emolumenti.