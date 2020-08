Strasburgo, altri quattro giocatori positivi al Covid: annullata l'amichevole contro il Rennes

Salgono i positivi in casa Strasburgo. Come si legge in un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il club alsaziano conta altri quattro giocatori che hanno contratto il Covid-19. Per i tesserati è scattato l'isolamento di quattro giorni e, naturalmente, il match amichevole contro il Rennes è stato annullato.