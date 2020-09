Suarez in panchina, Diego Costa a segno: lo spagnolo non vuole abdicare

Diego Costa non ha alcuna intenzione di perdere la maglia da titolare dell'Atletico Madrid. L'arrivo di Luis Suarez e la necessità di valorizzare un talento come Joao Felix dovrebbero portare Diego Simeone a prendere una dolorosa decisione: mettere in panchina l'attaccante protagonista di tanti successi e tante battaglie. Lo spagnolo, però, non ci sta e ha lanciato un chiaro segnale pochi minuti fa: il suo gol ha aperto le marcature contro il Granada.