Suarez si sfoga dall'Uruguay: "Al Barcellona venni messo fuori nelle partitelle 11 contro 11"

Luis Suarez è tornato a parlare dopo la partita della notte fra Uruguay-Cile, vinta dalla Celeste per 2-1 e che ha visto il Pistolero segnare il rigore del momentaneo 1-0. Suarez ha colto l'occasione ancora una volta per parlare del suo addio al Barcellona: "Non mi ha sorpreso che Messi mi abbia sostenuto pubblicamente perché lo conosco troppo bene. Sapevo il dolore che provava" ha dichiarato in merito al post su Instagram della Pulga. E ancora, sul passaggio dal Barça all'Atlético: "I giorni fino al momento del debutto sono stati molto complicati. Ho pianto per quello che ho passato. Non ho preso molto bene i messaggi del club che mi cercavano una soluzione per cambiare aria. Soprattutto per i modi". Infine alcuni dettagli del periodo finale della sua esperienza in Catalogna: "Ci sono cose che non si sono sapute. Però allenarsi e venire messo da parte nelle partitelle 11 contro 11...".