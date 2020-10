Tegola in casa Bayern Monaco alla vigilia del big match con l'Atletico: Gnabry positivo al Covid

Tegola in casa Bayern Monaco: Serge Gnabry, alla vigilia del big match di Champions con l'Atletico Madrid, è risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante ex Arsenal, come informano i canali ufficiali del club bavarese, sta bene ed è in quarantena presso il proprio domicilio.