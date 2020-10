Tegola per il Rennes: Camavinga assente anche nella sessione odierna, salterà il Siviglia

Brutte notizie per Julien Stephan e il Rennes, in vista della sfida di domani contro il Siviglia: Eduardo Camavinga, talento della squadra bretone, non era presente alla rifinitura di stamattina dopo aver saltato anche la sessione di ieri. Il giovane centrocampista salterà dunque il match contro la formazione andalusa, così come Flavien Tait.