Tensione al Bayern per il rinnovo di Alaba. Hoeness dà del piranha a Zahavi e scatena reazioni

Il rinnovo di David Alaba è un tema sempre più caldo in casa Bayern. Il contratto del difensore austriaco, che piace a diversi club di Premier, Liga e alla Juventus, scadrà nel 2021 ma Pini Zahavi non ha ancora raggiunto un accordo con la società tedesca. Uno stallo che sta indispettendo soprattutto quest'ultima, tanto che ieri è arrivata la bordata del presidente onorario, Uli Hoeness, che ha accusato senza mezzi termini l'agente israeliano a Sport1: "Tutti amano Alaba. Ho preso un caffè con lui qualche settimana fa, ma non siamo ancora arrivati a un accordo. È un ragazzo fantastico, Hansi Flick vuole davvero tenerlo. Tutti vogliono che resti con noi, è un ottimo giocatore. Ma ha un piranha avido come consigliere. Il padre di David, che mi piace molto, è molto influenzato da lui. È tutta una questione di soldi. Se solo sapeste quali commissioni chiede il signor Zahavi solo per la firma. Non è assolutamente possibile. Ora capisco perché Hasan Salihamidzic sia andato completamente nel panico durante il colloquio con Zahavi. Spero che David e suo padre capiscano che un contratto di quattro o cinque anni con il Bayern sia la cosa migliore per loro".

La risposta di Zahavi e di George Alaba non si è fatta attendere. Il potente procuratore ha subito respinto le accuse: "Non ho mai parlato con il Bayern di una commissione specifica, mai! Ho parlato solo con Hasan Salihamidzic e mi ha chiesto le cifre, gli ho risposto che l'offerta doveva essere "grossa" e ci siamo messi a ridere. Non abbiamo mai parlato di numeri, chi lo dice è un bugiardo. L'ho incontrato di nuovo a Lisbona, Hasan me l'ha chiesto di nuovo. Gli ho detto che per il momento conta solo l'accordo con David e il suo stipendio. Quando ci sarà l'accordo, gli avrei addebitato la normale commissione, come qualsiasi altro consulente, né più né meno. Proprio come è stato fatto con Lewandowski". Anche il padre del jolly difensivo ha detto la sua, mostrando grande sorpresa per le parole di Hoeness: "Non mi aspettavo che il Bayern diffondesse bugie in pubblico. E tutto perché non accettiamo le cifre che hanno offerto. Ci faremo la nostra idea in merito".

In serata è arrivata anche la reazione del diretto interessato, che ha rilasciato un comunicato in cui spiega il proprio punto di vista: "Vorrei che la situazione relativa al mio contratto non sia resa pubblica. Pertanto, le ultime dichiarazioni mi hanno sorpreso e sono state dannose. Molte delle cose che sono state scritte e dette non sono vere. Non ho mai commentato perché volevo concentrarmi completamente solo sugli obiettivi importanti con il Bayern. È stata una decisione giusta, perché finalmente abbiamo ottenuto la tripletta. Questo era tutto ciò che contava nelle settimane e nei mesi passati. Aver recitato un ruolo in questa storia unica mi rende orgoglioso ogni giorno. Per me il Bayern non è solo un club: è casa, la mia famiglia e il mio rifugio. Indosso questa leggendaria maglietta rossa da 12 anni e lo faccio ogni giorno con dedizione, orgoglio e passione. La bella atmosfera e la sensazione di essere in questo club è solo sopra ogni altra cosa ed è molto importante per me. Porto ogni dipendente, allenatore, calciatore e tifoso di questo club nel mio cuore. Come in ogni famiglia, si può non essere d'accordo e discutere, ma tutto deve restare all'interno. Continuerò ad agire in questo modo. Mi piacerebbe molto che trovassimo una soluzione a questa situazione il prima possibile".