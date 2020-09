Thiago Silva: "Avevo paura che l'età pregiudicasse il mio futuro, Chelsea è il top in Inghilterra"

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato ai taccuini di France Football del suo approdo in Premier: "In verità, quando ho saputo che le cose erano finite con il PSG, avevo sempre sperato in qualcosa di grande. All'inizio avevamo paura che la mia età sarebbe stata un freno e che i dirigenti dei club avrebbero avuto pregiudizi negativi. E' molto difficile rimettersi in gioco quando si ha più di 33 o 34 anni. Ma io volevo crederci, ho pregato Dio di trovarmi un progetto che corrispondesse alle mie ambizioni. Dio mi ha ascoltato perché il Chelsea è il migliore in Inghilterra".