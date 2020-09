Thiago Silva: "Perché ho scelto il Chelsea? Perché voglio vincere tutto il possibile"

vedi letture

"E' la fama di vittorie che mi motiva giorno dopo giorno e ho scelto la Premier perché voglio conquistare il titolo anche in questo campionato. E sono certo che lotteremo fino alla fine. La squadra è davvero forte, abbiamo un grande tecnico e sono qui per dare il mio contributo affinché il Chelsea vinca tutto quello che sarà possibile vincere", sono queste le parole riportate dal sito ufficiale dei Blues di Thiago Silva, ex capitano del PSG, approdato alla corte di Frank Lampard a parametro zero.