Thuram e la doppietta contro il Real Madrid: è il 2° francese a riuscirci. Il primo fu Giuly

Una serata magica quella vissuta da Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, che con la sua doppietta è diventato il secondo calciatore francese a riuscire a segnare due reti contro il Real Madrid in una gara di Champions League. Il precedente risale al 2004 quando Ludovic Giuly riuscì a fare altrettanto con la maglia del Monaco.

2 - Marcus Thuram 🇫🇷 has become the 2nd French player ever to score 2+ goals against Real Madrid in a European Cup / Champions League game, after Ludovic Giuly with Monaco in April 2004. Bleu.#BMGRMA pic.twitter.com/E2Z7XEuKYp

