Timo Werner ha rifiutato il Liverpool: "Nulla contro di loro, ma ho preferito il Chelsea"

Timo Werner ha rifiutato il Liverpool durante l'attuale sessione di mercato. A svelare il retroscena è lo stesso attaccante blues, in una recente intervista a The Ahletic: "Non è successo niente con il Liverpool, ma ho preferito il Chelsea. Credo sia stata la giusta decisione per la mia carriera".