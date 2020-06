tmw Atletico Paranaense prende l'erede di Guimaraes dal Watford: ecco Jaime Alvarado

Dal Watford al Brasile. Che è nuova terra di conquista anche per i giovani talenti, che è diventato anche mercato dove rilanciare i propri giocatori. E' questo il percorso che potrebbe presto fare Jaime Alvarado, ventenne centrocampista centrale reduce dal prestito al Badalona. Mancano solo le ultime firme e i dettagli prima che si trasferisca in prestito dal club di Pozzo all'Atletico Paranaense. Lì andrà a prendere il posto di Bruno Guimaraes, nuovo regista e fulcro del Lione: trasferimento in prestito di un anno con diritto di riscatto per il club brasiliano.