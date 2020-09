tmw Independiente, Munoz ha firmato. Intesa fino a dicembre 2021

Tutto come previsto nei giorni scorsi. Ezequiel Munoz è un nuovo giocatore dell’Independiente. Il difensore ex Palermo e Genoa ha firmato il contratto che lo legherà al club argentino. Intesa fino a dicembre 2021. L’Independiente piazza il colpo in difesa. Munoz è pronto per una nuova avventura...