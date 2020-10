tmw Lugano, preso il difensore Facchinetti: i dettagli dell’accordo

Dopo la trattativa sfumata con l’Ascoli per via della presenza di alcuni intermediari poco gradita agli agenti, Mickael Facchinetti trova una nuova collocazione. Accordo last minute con il Lugano. Contratto suddiviso in un’intesa fino a gennaio e poi alla scadenza un altro anno e mezzo. Praticamente un biennale. Facchinetti riparte dalla Svizzera, lo aspetta il Lugano...