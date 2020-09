tmw Mendy al Chelsea, il Rennes stringe per il sostituto: Livakovic in pole, Gomis alternativa

Petr Cech glielo aveva promesso. Edouard Mendy ha aspettato qualche settimana e adesso è pronto per coronare il suo sogno, sulle orme dell'ex portiere ceco, che dal Rennes passò al Chelsea nel lontano 2004. A Londra, Cech fece la storia e ora spera che la stessa sorte tocchi al 28enne franco-senegalese. Mendy ha effettuato le visite mediche a Berlino e diventerà presto un nuovo giocatore dei Blues, che verseranno 25 milioni più bonus nelle casse dei bretoni.

Tra Livakovic e Gomis - Il club francese, adesso, deve accorciare i tempi per individuare il sostituto. In pole c'è sempre Dominik Livaković, 25enne in forza alla Dinamo Zagabria. Il Rennes ha offerto 12 milioni, l'accordo potrebbe essere raggiunto a breve. In caso di intoppi, c'è l'alternativa: Alfred Gomis del Dijon, cresciuto nelle giovanili del Torino e in passato estremo difensore di Crotone, Avellino, Cesena, Salernitana e SPAL.