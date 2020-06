tmw Pres. Las Palmas annuncia: "Vorremmo riaprire lo stadio ai nostri tifosi già dal 13 giugno"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, il presidente del Las Palmas Miguel Angel Ramirez ha ribadito la speranza di poter riaprire le porte dell'Estadio de Gran Canaria ai tifosi locali già dalla prima partita post-Coronavirus, in programma il prossimo 13 giugno contro il Girona: "Vorremmo aprire le porte dello stadio ai nostri tifosi già a partire dal 13 giugno. La nostra intenzione è chiara, ma tutto dipenderà dalle decisioni delle autorità competenti. Ancora non c'è alcuna ufficialità, lunedì prossimo presenteremo la nostra proposta per giocare a porte aperte e il Governo autonomo delle Canarie si esprimerà al riguardo. Senza l'approvazione del protocollo sanitario, non sarà chiaramente possibile riaprire al pubblico", le dichiarazioni del numero uno del club di Segunda División spagnola.