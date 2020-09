tmw Tottenham, si lavora per il prestito di Rudiger. L’alternativa è Kim del Beijing Guoan

Tottenham al lavoro sul mercato. Si prova a chiudere per il prestito Antonio Rudiger dal Chelsea. Contatti in corso in queste ore. Il nuovo rinforzo per gli Spurs può arrivare dal mercato interno. Rudiger-Tottenham, lavori in corso. E sullo sfondo, se l’affare dovesse saltare, occhi puntati su Kim Min Jae del Bejing Gouan...