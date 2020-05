Torna la Bundesliga. Bayern, Flick: "Il mondo ci guarda: potremo essere esempio per tutti"

Torna in campo la Bundesliga e arrivano anche le dichiarazioni dei tecnici dei club tedesci come Hansi Flick del Bayern Monaco, pronto per la gara di domenica contro l'Union Berlino. "“Sarà diverso: i tifosi e le emozioni sono tutto, il fine del calcio. Tutti preferiscono giocare di fronte agli spettatori. Come andrà? Mancano nove partite, sarà un breve torneo. Sono molto contento delle condizioni della squadra. Abbiamo ancora tre infortuni a lungo termine: Philippe Coutinho, Corentin Tolisso e Niklas Süle. Javi Martinéz ha svolto solo allenamento, quindi non sappiamo se sia abbastanza. Tutti gli altri sono disponibili. Ci siamo allenati duramente e abbiamo visto che le condizioni fisiche sono giuste. Domenica abbiamo avuto un'amichevole interna con tre gare da 20 minuti. L'intensità è stata molto alta. Adesso però faremo sul serio contro l'Union Berlin e devo dire che sono una squadra con una grande mentalità. Hanno vinto la Zweite, affronteremo una squadra aggressiva che prende sempre una sua strada diretta verso l'obiettivo. I cinque cambi? Ho altre due opzioni, quindi sono molto contento, soprattutto in questa situazione. Spero che non venga utilizzato solo per perdere tempo. Lo useremo per sostituire un giocatore che è stanco. È fantastico in settimane con molti incontri, sono molto contento dell'opzione. Tornare in campo? Possiamo essere felici di poter giocare di nuovo. Molte cose sono state fatte proprio in Germania. Abbiamo guadagnato la fiducia del governo grazie al progetto della DFL. Il mondo intero sta guardando la Germania per vedere cosa faremo e può fungere da esempio per tutti i campionati. Dobbiamo essere un modello per tutti".