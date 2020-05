Tottenham, 17mila euro per un cane da guardia: così Lloris vuole proteggersi dai ladri

17mila euro per un cane da guardia. Tanto Hugo Lloris, capitano del Tottenham, ha pagato per proteggere casa sua, secondo quanto riportato dal Sun. Il portiere si è affidato a Elite Protection Dogs e il cane in questione è stato già addestrato e impiegato per aiutare polizia e militari. L'associazione in questione spiega che si addestrano cani da guardia e cani da protezione personale. Quest'ultimo è stato scelto da Lloris: "Militari e poliziotti di tutto il mondo scelgono questa razza come prima opzione, hanno un'intelligenza più alta nella categoria dei cani da guardia". Il cane, precisa sempre la Elite Protection Dogs è anche capace di instaurare un legame familiare, di affetto e amore ed è adatto ai bambini".