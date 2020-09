Tottenham, Mourinho: "Bale tra i migliori d'Europa. Voglio un team equilibrato"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, si è così espresso in conferenza stampa al termine del match vinto per 5-2 contro il Southampton: "Ndombele non si è infortunato ma sappiamo tutti che non è nella miglior condizione fisica possibile, nella rifinitura Lo Celso mi era sembrato stanco e dunque ho deciso di far giocare titolare Tanguy (Ndombele, ndr). L'ammonizione presa da Ndombele, vista la posizione in cui si trovava a giocare, mi ha costretto a toglierlo dal campo per evitare rischi".

Il tecnico portoghese ha parlato anche del mercato degli "Spurs": "Gareth Bale è sicuramente uno dei migliori calciatori d'Europa mentre Reguilon arriva da una stagione straordinaria, sono molto contento di averli entrambi in squadra. Dele Alli non ha bisogno di essere sacrificato, io voglio una squadra equilibrata: nel calcio servono tanti puzzle per comporre una formazione, non mi sbilancio sul calciomercato ma posso solo dire che a saltare questa partita sono stati in otto. Si sono tutti allenati a parte in mattinata perché sono parte di un grande gruppo".