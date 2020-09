Tottenham, Mourinho: "Dele Alli out? Qualcuno deve restare fuori. Kane fantastico"

Dopo il 5-2 rifilato al Southampton, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha commentato così la prestazione dei suoi: "Non siamo partiti male per niente. Nei primi 10 o 15 minuti siamo stati bravi. Dopo di che abbiamo perso il controllo. Il gol ci ha fatto giocare diversamente. Nella seconda metà, Harry Kane ha chiuso la gara, il modo in cui ha giocato ha permesso a Son Heung-min di attaccare gli spazi. La sua performance è stata sorprendente. Nella ripresa siamo stati troppo bravi per loro. Dele Alli out? Sono in troppi. Quando convochi 18 giocatori, ne lasci fuori otto. Non è facile per Dele o per nessuno di loro. Ovviamente fa ancora parte dei miei piani".