Tottenham, Mourinho risponde alle critiche: "Pronto per vincere la mia terza Europa League"

Dopo il 3-3 horror che il Tottenham ha subito in rimonta nel derby londinese contro il West Ham nell'ultimo turno di Premier League, il tecnico degli Spurs José Mourinho ha risposto alle critiche con un post su Instagram dove ha chiaramente fatto intendere che sarà lui a vincere l'Europa League che prenderà il via domani sera: "3 palloni... I 3 gol che abbiamo concesso contro il West Ham? I 3 bellissimi gol che abbiamo segnato contro di loro? Oppure le 2 Europa League che ho in tasca e il terzo per quella che siamo pronti a provare a vincere?