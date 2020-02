vedi letture

Tottenham, Mourinho torna a Stamford Bridge: "È solo un'altra partita. Non c'è niente di speciale"

"È solo un'altra partita. Non c'è niente di speciale. Sono un professionista, come dico ogni volta che ho giocato contro le mie ex squadre darò il 200% per il mio club. Questo è tutto". José Mourinho, allenatore del Tottenham, si appresta a tornare per la prima volta da manager dei londinesi a Stamford Bridge per la sfida contro il Chelsea. "L'unica cosa diversa è che a fine partita potrò tornare a casa dallo stadio a piedi, ma non farò così perché tornerò con i miei giocatori - ha aggiunto lo Special One - Il quarto posto sarebbe un risultato incredibile per i ragazzi. Son e Kane hanno segnato la maggior parte dei gol segnati dal Tottenham. Questa stagione è stata particolarmente negativa perché dovremo fare a meno di loro per tante partite. Perciò dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo".