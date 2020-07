Tottenham, Son e Lloris vengono quasi alle mani. Poi il chiarimento e l'abbraccio

Un improvviso e inaspettato litigio tra Hugo Lloris e Heung-Min Son ha caratterizzato la sfida tra Tottenham ed Everton al termine del primo tempo. Il portiere francese, subito dopo il duplice fischio dell'arbitro, si è fiondato verso il compagno di squadra per rimproverarlo a muso duro a causa dell'atteggiamento troppo morbido che poteva costare caro agli Spurs. Tra i due si è trovato Lo Celso, che ha evitato che la situazione degenerasse spingendo via il coreano, allontanato poi anche da Sissoko e Dier. Prima dell'inizio della ripresa, le telecamere hanno pizzicato un abbraccio tra i due, che evidentemente si sono chiariti nello spogliatoio, complice - probabilmente - l'intervento di José Mourinho.

Hugo Lloris confronted Son Heung-Min right after the halftime whistle.

"A little cuddle, all friends again in the Spurs team." 🤗

Hugo Lloris and Son Heung-min appear to have made up during the interval. 👀 pic.twitter.com/sX4YU2tjBm

