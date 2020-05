Tottenham, Son pronto a tornare a Londra dopo l'addestramento militare obbligario

vedi letture

Dopo il periodo di addestramento militare obbligatorio al quale ha dovuto sottoporsi in Corea del Sud, Son Heung-min è pronto a tornare a Londra. Secondo le ultime indiscrezioni infatti l'esterno tornerà in Inghilterra nelle prossime ore per mettersi a disposizione del Tottenham Se non risulterà positivo al controllo per il contagio da coronavirus, non sarà necessario per lui osservare un periodo di quarantena come prevede il protocollo inglese.