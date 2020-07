Tragedia sfiorata in Russia: giovane portiere colpito da un fulmine, ora è fuori dal coma

Tragedia sfiorata in Russia. Lo scorso 4 luglio, il portiere Ivan Zakborovsky, 16enne in forza allo Znamya Truda, è stato colpito da un fulmine mentre si stava allenando. Un incidente raccontato dal dg della società di terza divisione russa: "Il cielo era nuvoloso ma non minacciava pioggia o c'era vento. Se ci fossero stati segnali di una tempesta, non ci saremmo mai allenati. Il ragazzo ha avuto un arresto respiratorio, ma ha ricevuto subito il primo soccorso e forse per questo si salverà. Lo abbiamo trasportato in ospedale, ha reagito bene ed è fuori dal coma"