Tre tiri, tre gol: l'incredibile statistica sulle prime partite in Premier di Edinson Cavani

Cinque presenze, tutte da subentrato e tre reti. Edinson Cavani, piano piano, si sta prendendo il Manchester United: ieri, l'ex attaccante di Napoli e PSG è stato decisivo nella rimonta dei Red Devils sul campo del Southampton. Due reti che si aggiungono a quella segnata contro l'Everton, che danno vita a una statistica clamorosa: l'uruguaiano ha tirato in porta tre volte finora, facendo sempre centro.

Edinson Cavani has had three shots on target in the Premier League:

⚽️ vs Everton

⚽️ vs Southampton

⚽️ vs Southampton

And the only chance he has created was converted into an assist as well. 💯 pic.twitter.com/3psddcCGa4

— Squawka Football (@Squawka) November 30, 2020