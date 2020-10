"Troppi infortuni, troppe partite". Guardiola chiede ala Premier di riconsiderare i 5 cambi

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United, Pep Guardiola ha parlato delle cinque sostituzioni, che la Premier non ha confermato: "Avrebbero dovuto farlo. Ci sono statistiche che non mentono: in Premier i calciatori hanno avuto il 47% di infortuni muscolari in più negli ultimi mesi, a causa delle tante partite e di una preparazione troppo sbrigativa. Tutti i campionati hanno tenuto le cinque sostituzioni per proteggere i giocatori, spero possano riconsiderare l'idea. La realtà oggi è diversa, la pandemia ci costringe ad adattarci in modo intelligente".