Turchia, cade l'Analyaspor e il Galatasaray lo raggiunge in vetta. E domani c'è il Fenerbahce

SI accede il campionato turco grazie alla sconfitta dell'Alanyaspor, battuto 2-1 in casa del Genclerbirligi. Ne ha approfittato il Galatasaray che in virtù del 3-0 rifilato allo Hatayspor è balzato in vetta a quota 23 come l'Alanyaspor. E domani questo duo potrebbe diventare un trio, il Fenerbahce riuscirà a battere il Denizlispor. Terza gara senza vittoria invece per il Basaksehir che non è riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa dello Yeni Malatyaspor.

TURCHIA - TURNO 11

Genclerbirligi-Alanyaspor 2-1

Goztepe-Kayserispo 1-1

Konyaspor-Erzurum BB 2-0

Yeni Malatyaspor-Basaksehir 1-1

Galatasaray-Hatayspor 3-0

Domenica

11.30 Karagumruk-Rizespor

14.00 Antalyaspor-Ankaragucu

17.00 Denizlispor-Fenerbahce

Lunedì

17.30 Trabzonspor-Sivasspor

CLASSIFICA: Alanyaspor 23*, Galatasaray 23, Fenerbahce 20*, Besiktas 19*, Goztepe 15*, Konyaspor 15*, Gaziantep 15*, Basaksehir 15, Kasimpasa 15, Karagumruk 14*, Yeni Malatyaspor 13*, Rizespor 12** , Hatayspor 12***, Trabzonspor 12*, Antalyaspor 10*, Sivasspor 9**, Erzurum BB 9*, Kayserispor 9*, Genclerbirligi 8* Denizlispor 6** , Ankaragucu 2***.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno