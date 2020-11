Turchia, il Besiktas stende il Fenerbahce che perde il primato! Alanyaspor solo in vetta

vedi letture

Tanti gol e tante sorprese nell'ultimo turno del campionato turco che ha visto l'Alanyaspor riprendersi la vetta della classifica in solitaria grazie alla vittoria per 1-0 conquistata contro il Konyaspor e in virtù della sconfitta del Fenerbahce che in casa è stato battuto da un Besiktas in dieci con un pirotecnico 4-3. E il Fenerbahce ora è costretto a condividere anche il secondo posto con il Galatasaray che ha travolto con quattro gol il Rizespor. In coda perdono tutti, sempre più giù l'Ankaragucu.

TURCHIA - Turno 10

Ankarugucu-Trabzonspor 0-1

Gaziantep-Yeni Malatyaspor 2-2

Basaksehir-Denizlispor 3-3

Rizespor-Galatasaray 0-4

Erzurum BB-Antalyaspor 2-2

Alanyaspor- Konyaspor 1-0

Kasimpasa-Genclerbirligi 2-0

Fenerbahce-Besiktas 3-4

Lunedì

17.30 Kayserispor-Karagumruk

17.30 Sivasspor-Goztepe

CLASSIFICA: Alanyaspor 23*, Fenerbahce 20, Galatasaray 20, Besiktas 16*, Kasimpasa 15, Gaziantep 15, Basaksehir 14, Karagumruk 13*, Konyaspor 12*, Rizespor 12*, Yeni Malatyaspor 12*, Hatayspor 12***, Trabzonspor 12, Goztepe 11**, Antalyaspor 10, Sivasspor 9**, Erzurum BB 9*, Kayserispor 7**, Denizlispor 6*, Genclerbirligi 5*, Ankaragucu 2**.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno