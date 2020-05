Twente, Oriol Busquets: "Voglio tornare e giocare la pre-season al Barcellona"

In un'intervista rilasciata a L'Esportiu, Oriol Busquets si è detto pronto a tornare al Barcellona. Il giovane prodotto de La Masia infatti ha giocato in prestito al Twente in questa stagione: "Se la versatilità che ho acquisito in Twente mi darà più opzioni, la versatilità è la benvenuta. La mia idea è quella di fare la preseason con la prima squadra, poi vedremo se resterò al Barcellona, giocherò dove dovrò andare".