UFFICIALE: Barcellona, Oriol Busquets in prestito al Twente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona cede Oriol Busquets al Twente. 20 anni, il centrocampista difensivo si trasferisce in prestito in Olanda. Il giocatore aveva fatto il suo esordio con la prima squadra nella stagione 2017-18, con un gettone in Copa del Rey. Quest'estate era stato aggregato al gruppo di Ernesto Valverde.