ufficiale Ajax, preso il brasiliano Antony: contratto fino al 2025

Colpo in entrata per l’Ajax. Il club olandese ha infatti ufficializzato l’acquisto del brasiliano Antony Matheus Dos Santos, che arriva dal San Paolo per 15,75 milioni di euro più sei milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Il 19enne può giocare in qualunque posizione nel reparto d’attacco e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.